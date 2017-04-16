FETÖ Şüphelisi Sandık Başında Yakalandı
Trabzon'da FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, oy kullanmak için geldiği okulda gözaltına alındı.
Trabzon'un Arsin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, anayasa referandum u için oy kullanmaya geldiği salonda yakalandı.
SANDIK BAŞINDA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında aranan, örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
E.Ö'nün, Atatürk İlkokulunda oy kullanacağını belirleyen ekipler, sandığın bulunduğu salona gelen zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen E.Ö'nün işlemleri sürüyor.