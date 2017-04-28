Fetö Şüphelisi, Gazetenin Genel Yayın Yönetmenini Darp Etti

Bolu'da FETÖ şüphelisi olarak adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan üniversite öğrencisi İlhami D., fotoğrafının yayınlandığı yerel gazeteye giderek genel yayın yönetmenine saldırdı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yapılan FETÖ operasyonunda, üniversite öğrencisi İlhami D. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Bugün sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlhami D., kendisinin de fotoğrafının kullanıldığı, "14 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi" haberinin çıktığı gazeteyi alarak, bir arkadaşıyla Olay Gündem Gazetesi'ne gitti. Haberde imzası bulunan Faruk Çidem'in kim olduğunu soran ve sinirli olduğu belirtilen İlhami D.'ye gazetenin genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykan problemin ne olduğunu sordu. Öfkeli bir şekilde yapılan haberin kaldırılması yönünde cümleler kuran D.'ye bir sorunu varsa gideceği yerin adli makamlar olduğu belirtildi. Daha sonra gazetenin bürosunda bağırmaya ve elindeki gazete örneğini sağa sola vurmaya başlayan İlhami D. ile Aykan arasında arbede yaşandı. İlhami D. tarafından saldırıya uğrayan Aykan, aldığı darbelerle boynundan yaralandı.



İlhami D. polis tarafından gözaltına alınırken, polis ekipleri ile birlikte hastaneye giden Aykan, darp raporu alarak İlhami D.'den şikayetçi oldu. - BOLU