Fetö Şüphelisi Eski Başkomiser Tutuklandı

MUĞLA'da, meslekten ihraç edilen eski başkomiser T.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. T.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün yol denetimi yaptı. Durdurulan bir otomobilde bulunan, Bitlis Sulh Ceza Mahkemesi'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verdiği, meslekten ihraç edilen eski başkomiser T.B. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen T.B., tutuklandı.



- Muğla