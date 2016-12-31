26 KİŞİ TUTUKLANDI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen 35 kişiden 26'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan 26 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.
Fetö Şüphelisi Akademisyenler Adliyeye Sevk Edildi (2)
26 KİŞİ TUTUKLANDIEskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen 35 kişiden 26'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
26 KİŞİ TUTUKLANDI
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