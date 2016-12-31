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Fetö Şüphelisi Akademisyenler Adliyeye Sevk Edildi (2)

Fetö Şüphelisi Akademisyenler Adliyeye Sevk Edildi (2)

26 KİŞİ TUTUKLANDIEskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen 35 kişiden 26'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Fetö Şüphelisi Akademisyenler Adliyeye Sevk Edildi (2)

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen 35 kişiden 26'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 26 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

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