Fetö Şüphelisi 7 Polis Adliyede

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 Emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtilen ve 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 4'üncü sınıf emniyet müdürü, komiser, 2 komiser yardımcısı ile 3 polis memurunu gözaltına aldı. Götürüldükleri Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 7 Emniyet mensubu bugün adliyeye sevk edildi.



Plastik kelepçe takılı olan emniyet mensuplarından birİ gazetecilere kelepçeli kolunu göstererek "Çekecekseniz bunu çekin. Yaptıkları işkenceyi görsünler" dedi.



- Eskişehir