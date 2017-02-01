Fetö Şüphelisi 7 Polis Adliyede (2)

TUTUKLANDILAREskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 7 Emniyet mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fetö Şüphelisi 7 Polis Adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 7 Emniyet mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Eskişehir, Polis, Ceza, PDY, FETÖ