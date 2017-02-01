TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 7 Emniyet mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Fetö Şüphelisi 7 Polis Adliyede (2)
TUTUKLANDILAREskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 7 Emniyet mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR