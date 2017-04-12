Fetö Şüphelisi 19 Asker Tutuklandı

Eskişehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki asker ve mahrem yapı sivil imamlarına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 29 Mart'ta, Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki asker ve mahrem yapı sivil imamlarına yönelik FETÖ üyelerinin yakalanması için başlattığı soruşturma kapsamında, Eskişehir merkezli, Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya ve Samsun'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 24 şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19 tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile 1 şüphelisi ise savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR