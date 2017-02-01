Fetö Şüphelisi 15 Omü Personeli Adliyede (2)

6 PERSONEL TUTUKLANDI



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli 6'sı kadın 15 kişiden Yrd.Doç. Gökhan Kutlar, araştırma görevlisi Melikşah Yılmaz ve Emrah Günal, idari personeller Mustafa Geyik ve Muhammet Duran, işçilerden Cemal Tuna tutuklanırken diğer görevliler de adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.