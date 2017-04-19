Fetö Şüphelisi 15 Askerin Bylock Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 14'ü tutuklu 15 havacı askerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, ikametgahı başka illerde görünen 14 sanık yönünden yetkisizlik kararı verildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar yüzbaşı Seçkin Yastıkçılar, üsteğmen İsmail Könür, teğmen Enes İzci, teğmen Gökhan Coşkun ve astsubaylar Enes Kızık, Barış Tunçkol, Murat Bozcan, İsmail Kıran, Okan Özcan, Erol Kanbaş, Orhan Koçbaş, Ramazan Acar, Yunus Emre Yaldız ve Ramazan Kılıç ile tutuksuz sanık Aydın Tükenmez ile tarafların avukatları hazır bulundu.



Duruşmada kimlik tespitleri ve gelen evrakların okunmasının ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Ömer Karakaya, sanıklardan Orhan Koçbaş hariç diğer tüm sanıkların üzerine atılı, "terör örgütü üyeliği" suçunun devam eden suçlardan olduğunu belirterek, yargılama mercinin sanıkların son görev yaptıkları ve ikamet ettikleri adreslere göre olması gerektiğini kaydetti. Savcı Karakaya, bu nedenle sanıklar bakımından dosyanın ayrı ayrı tespit edilerek yetkisizlik kararıyla ilgili mahkemelere gönderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Savcılığın talebine ilişkin beyanları sorulan 13 sanık, örgüt ile bir ilişkilerinin olmadığını, Bylock programını kullanmadıklarını öne sürdü.



Bu sanıklar, tahliyelerini ve yetkisizlik talebinin reddine karar verilmesini talep etti.



Tutuksuz sanık Aydın Tükenmez ise adına kayıtlı telefon numarasını eniştesi Zekeriya Altun'un kullandığını beyan ederek, söz konusu Bylock programının bu telefona yüklendiğinin resmi evraklarla ortaya çıktığını ayrıca eniştesinin de noter aracılığıyla Bylock programını kullandığını kabul ettiğini söyledi.



Sanıktan Bylock itirafı



Sanıklardan Yunus Emre Yaldız, ifadesinde "2013 yılında cemaat ile tanıştım. Babam boyacıydı, bu sebeple maddi durumumuz iyi değildi. Yurt ararken bunların yurduna gittim. Aylık 300 lira devlet bursu alıyorum. Bu yurdun müdürü beni cemaat evlerine yönlendirdi. Eve gittim, ev abisi Kadir Genç ile birlikte 3 kişi kalıyorduk. Orada kaldığımda sakıncalı bir durum yoktu. 17-25 Aralık olayından sonra cemaatten ayrılmak istedim ancak buna izin vermediler ve bana 'bu olaylar bizimle ilgili değil gerçek ortaya çıkacak' dediler. Bu süreç içerisinde Salih Kökçü isimli cemaatten biri telefonuma bu programı (ByLock) yükledi ama bu programdan devlet aleyhine bir şey yazmadım." diye konuştu.



Bu programı kısa bir süre sonra sildiğini anlatan sanık, 15 Temmuz darbe girişimi olunca bu yapının gerçek yüzünü gördüğünü belirterek, "Darbe girişiminden sonra irtibatımı kestim. Tamamen dini duygularla kandırıldık. Bu örgütün içinde yer almaktan utanıyorum." dedi.



Yaldız, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.



Mahkeme heyeti, sanıklar Seçkin Yastıkçılar, Enes İzci, Gökhan Coşkun, İsmail Könür, Enes Kızık, Barış Tunçkol, Murat Bozcan, İsmail Kıran, Okan Özcan, Erol Kanbaş, Ramazan Acar, Yunus Emre Yaldız, Ramazan Kılıç ve Aydın Tükenmez hakkındaki dosyanın yetkisizlik kararı verilmek üzere ayrı bir esasa kaydedilmesine karar verdi.



Heyet, sanıklardan Orhan Koçbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan, subayların da bulunduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullandıklarının tespit edildiği belirtiliyor.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılmayan ancak ByLock kullanan askerlerin halen TSK'da görev aldığı ve bunlara yönelik soruşturmaların sürdüğü vurgulanan iddianamede, 15 tutuklu şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.