3 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 kişiden Ömer Ergin, İbrahim Baltacı ve İsmail Köksal tutuklandı, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Fetö Şüphelisi 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)
3 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 kişiden Ömer Ergin, İbrahim Baltacı ve İsmail Köksal tutuklandı, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
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