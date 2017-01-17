Fetö Şüphelisi 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI



Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 kişiden Ömer Ergin, İbrahim Baltacı ve İsmail Köksal tutuklandı, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.