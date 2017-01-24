6 KİŞİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi 13 Emniyet mensubundan 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede rahatsızlanan 1 kişi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nöbetçi mahkeme, diğer 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hastaneye götürülen 1 şüphelinin tedavisinin tamamlanmasından sonra yarın tekrar mahkemeye getirileceği belirtildi. Tutuklanan 6 şüpheli iEskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.
Fetö Şüphelisi 13 Emniyet Mensubu Adliyede (2)
6 KİŞİ TUTUKLANDIEskişehir'de adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi 13 Emniyet mensubundan 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
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