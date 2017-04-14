Fetö Şüphelilerinin Yakınları Basın Mensuplarına Saldırdı

FETÖ şüphelilerinin yakınları basın mensuplarına saldırdı Biri üst düzey, toplam 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir'de FETÖ/PDY şüphelisi 8 kişinin adliyeye sevkini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına, şüphelilerin yakınları saldırdı.

Fetö Şüphelilerinin Yakınları Basın Mensuplarına Saldırdı

FETÖ şüphelilerinin yakınları basın mensuplarına saldırdı
Biri üst düzey, toplam 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de FETÖ/PDY şüphelisi 8 kişinin adliyeye sevkini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına, şüphelilerin yakınları saldırdı.
Üst düzey örgüt yöneticisi olduğu tespit edilen E.Ö. ve 7 Ceza İnfaz Koruma memuru toplam 8 kişi bugün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. Şüphelileri adliye girişinde görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise, şüphelilerin aileleri tarafından müdahale edildi. Kameralara saldıran biri kadın 2 kişiyi, polis ekipleri adliye girişinden uzaklaştırdı.

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