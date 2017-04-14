FETÖ şüphelilerinin yakınları basın mensuplarına saldırdı

Biri üst düzey, toplam 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de FETÖ/PDY şüphelisi 8 kişinin adliyeye sevkini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına, şüphelilerin yakınları saldırdı.

Üst düzey örgüt yöneticisi olduğu tespit edilen E.Ö. ve 7 Ceza İnfaz Koruma memuru toplam 8 kişi bugün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. Şüphelileri adliye girişinde görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise, şüphelilerin aileleri tarafından müdahale edildi. Kameralara saldıran biri kadın 2 kişiyi, polis ekipleri adliye girişinden uzaklaştırdı.