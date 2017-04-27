Fetö Soruşturmasında Tübitak'ın 7 Eski Çalışanı Gözaltında

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce TÜBİTAK'ta çalışan 7 kişiyi gözaltına aldı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TÜBİTAK da çalıştıkları dönemde örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah Kocaeli, Ankara, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla İ.K., M.F.K., E.K., M.D., Ö.K., E.Ö. ve B.S.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, soruşturma devam ediyor. - İzmitkocaeli