Fetö Soruşturmasında Bir Kişi Tutuklandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edilen Elazığ Valiliği İl İdare Kurulu Müdürü N.N., oğlu M.T.N. ve gelini Ş.N. gözaltına alındı. KOM Şubesinde ifadeleri alınan 3 şüpheliden müdürün oğlunun örgütün haberleşme sistemi "ByLock"u kullandığı, gelininin ise örgütle bağlantılı eğitim kurumlarında görev aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada yasaklı yayınlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden M.T.N. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ