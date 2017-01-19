Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında bir albay gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamımda 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.D., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Fetö Soruşturmasında Bir Albay Gözaltına Alındı
Tekirdağ’da FETÖ soruşturması kapsamında bir albay gözaltına alındı.
Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında bir albay gözaltına alındı.
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