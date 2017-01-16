Fetö Soruşturmasında 9 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün Sandıklı ilçesi ve kent merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı. Operasyonda, aralarında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu personellerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 10 kişiden 9'u, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında minibüs ile adliyeye getirildiler. Plastik kelepçe ile bağlı oldukları gözlenen şahısların, basın mensuplarının kendilerini görüntülediklerini fark ederken yüzlerini kapatmaları ise dikkatlerden kaçmadı.



Şahısların savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR