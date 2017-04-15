Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama

Kırklareli'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl KOM Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı olarak Kırklareli merkezli Bursa, Manisa, Kars, Kayseri, Çorum, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Şanlıurfa illerinin de bulunduğu 11 ilde operasyon düzenlendi. Bylock kullanıcıları ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında il imamı Ş.B.'nin şoförü, küçük bölge talebe sorumlusu, genel lise sorumlusu, iş adamı ve ev abilerinin de bulunduğu 13 şüpheli şahıstan 7'si gözaltına alındı. Zanlılardan N.K.,S.T., F.U. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.M., G.D. ve K.Y. ise TCK'nın 221. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



(İHA)