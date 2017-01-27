Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama

TRABZON (İHA) – Trabzon'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 avukat ve 1 albay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında 3 avukat ile Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Komutanlığı'nda görevli Albay K.D. gözaltına alınmıştı. Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON