Fetö Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde infaz koruma memurlarının imamı, adliye çalışanı sosyolog, esnaf mütevelli heyetinde bulunan bir kişi ile eski il imamının eşi olmak üzere toplam 4 şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan infaz koruma memurlarının imamı Mehmet D., adliye çalışanı sosyolog Mehmet Y., mütevelli heyetinde bulunan Mehmet G. ile ve il imamının eşi Sibel B. emniyette sorgulandı.



Sorguları tamamlanan ve Adıyaman Adliyesine sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADIYAMAN