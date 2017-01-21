Fetö Soruşturmasında 16 Asker Gözaltına Alındı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 9 ilde yapılan operasyonda 16 asker gözaltına alınırken 3 askeri arama çalışmaları devam ediyor.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyon sonrasında meslekten ihraç edilen 19 asker hakkında gözaltı kararı alındı. Yapılan eş zamanlı operasyonlar sonrasında,Yarbay Z.E., Astsubay Kıdemli başçavuş A.O., Teğmen M.D., Teğmen İ.E.Ö., Uzman Jandarma çavuş N.A., Astsubay Başçavuş S.A., Astsubay çavuş E.Ş., Astsubay çavuş B.B., Astsubay Üstçavuş S.D., Astsubay Kıdemli Başçavuş Y.I., Astsubay çavuş M.Ç., Astsubay çavuş D.T., Uzman jandarma E.T., Uzman Jandarma N.Y., Jandarma Astsubay F.B., Uzman çavuş M.İ. olmak üzere 16 asker gözaltına alındı.



Yapılan eş zamanlı operasyonlar sonrasında hakkında gözaltı kararı alınan 3 askeri ise arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR