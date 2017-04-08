Fetö Soruşturması Yapan Savcı Fetö'den Tutuklandı

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturmalarını yapan Cumhuriyet Savcısı Tevfik Önen tutuklandı.

Fetö Soruşturması Yapan Savcı Fetö'den Tutuklandı

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturmalarını yapan Cumhuriyet Savcısı Tevfik Önen tutuklandı.

HSYK tarafından bir süre önce yayınlanan genelgesiyle FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi. Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcıları arasında Silifke'de FETÖ/PYD soruşturmalarına yürüten Cumhuriyet Savcısı Tevfik Önen de yer aldı. Savcı Tevfik Önen, meslekten ihraç edildiği gün Silifke'deki evinde gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Önen, tutuklandıktan sonra Antalya Cezaevi'ne gönderildi.

- Mersin

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