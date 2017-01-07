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Fetö Soruşturması Kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize'de İhraçlar Gerçekleşti

Fetö Soruşturması Kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize'de İhraçlar Gerçekleşti

FETÖ soruşturması kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize’de ihraçlar gerçekleşti.

Fetö Soruşturması Kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize'de İhraçlar Gerçekleşti

FETÖ soruşturması kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize'de ihraçlar gerçekleşti.

Bakanlar Kurulunun aldığı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ soruşturması kapsamında Rize'de bir dernek kapatılırken, Adalet Bakanlığı'na bağlı Rize'deki kurumlarda görevli 1 İcra Müdür Yardımcısı, 2 İnfaz Koruma Memuru ve 4 Zabıt Katibi. Rize Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde görevli 1 mühendis ve 1 tekniker. Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 mühendis ve 1 tekniker ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan 1 tabi ve 1 uzman tabip memuriyetten ihraç edildi.

Öte yandan, Rize Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru, 1 komiser ve 5 komiser yardımcısı da memuriyetten ihraç edildi. - RİZE

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