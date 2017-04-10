Fetö Soruşturması - Bolu

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 kişi Ankara ve Kırıkkale'de yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ terör örgütüne üye olmak" iddiası ile aranan ve terör örgütüne ait bir şirkette çalışan İ.T. Ankara'da, G.D. ise Kırıkkale'de yapılan rutin yol kontrolleri sırasında yakalandı.



Yakalanan iki şüpheli Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartıldı