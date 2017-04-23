Fetö Sanıklarından "Bylock'u Cezaevinde Öğrendim" Savunması

ÖMER SÜT - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılanan bazı sanıkların, telefonlarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un tespit edilmesine rağmen "Böyle bir programın olduğunu cezaevine girdikten sonra öğrendim." şeklinde ortak ifade vermeleri dikkati çekti.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu 270 sanıklı dava, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam ediyor.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Ocak'tan bu yana görülen davada, kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında darbe teşebbüsüne ilişkin meydana gelen olaylarla ilgili bazı tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar ilk savunmasını gerçekleştirdi.



"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü yöneticisi olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve Cumhurbaşkanına suikast" gibi suçlamalarla hakim karşısına çıkan bazı sanıklar, telefonlarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu tespit edilmesine karşın, bunu kabul etmemeleri ve "ByLock'un ne olduğunu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklu bulunduğum cezaevinde öğrendim." şeklinde ifade vermeleri, FETÖ yöneticilerinin cezaevindeki üyelerine "ortak" beyanda bulunmaları yönünde talimat verdiğini akıllara getirdi.



İlk incelemelere göre, yaklaşık 50 sanıkta ByLock tespit edilirken, şu ana kadar bu programı kullandığını kabullenen olmadı.



2 telefon hattında ByLock çıktı, "İlk defa cezaevinde duydum" dedi



Sanıkların, örgütün şifreli haberleşme programına ilişkin mahkemede verdiği ifadeler şöyle:



Tutuklu sanık Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen üsteğmen Akın Beltek, 2 GSM hattında ByLock tespitinin yapılmasına ilişkin, "Programın adını hayatımda hiç duymamıştım. ByLock'u ilk defa cezaevindeyken basından öğrendim. Bu programı kullanmadım. Bununla ilgili nasıl savunma yapılır, onu da bilmiyorum." dedi.



Tutuklu yargılanan eski Güney Deniz Saha Komutanlığı Harekat Başkanı albay Malik Karahan, "Darbe girişiminden sonra ilk kez duyduğum programı telefonuma yüklemedim, kullanmadım." şeklinde savunma yaptı.



Sanıkların "ByLock'u cezaevinde öğrendim" savunması



Telefonunda ByLock tespit edilen tutuklu sanık eski astsubay Emre Karayer, "ByLock'u ilk defa cezaevine girdikten sonra öğrendim. Programı telefonuma yüklemedim, kullanmadım." beyanında bulundu.



ByLock'u cep telefonuna yüklediğine yönelik suçlamaya ilişkin savunma yapan tutuklu sanık eski astsubay Ömer Tokmak, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından programın adını televizyondan öğrendim. Önceden hiçbir bilgim yoktu. Hain FETÖ mensuplarının kullandığı programı hiç kullanmadım." ifadelerini kullandı.



Tutuklu sanık eski Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 3. Tabur Komutanı yarbay Faik Baran, "Programı bu olaylardan sonra cezaevinde duydum. 'ByLock'u telefonuma yüklemedim de kullanmadım da." şeklinde savunma yaptı.



Tutuklu yargılanan eski Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 4. Tabur Komutanı Binbaşı Fatih Sarıçay ise "Bu programı cezaevinde duydum, hiç kullanmadım." iddiasında bulundu.



"Nereden çıktıysa çıktı, bilmiyorum"



Tutuklu sanıklardan eski TCG Bodrum gemisi kaptanı binbaşı Tolga Doğan, telefonunda ByLock tespit edilmesine ilişkin, "ByLock'u hayatımda hiç kullanmadım. Nereden çıktıysa çıktı bilmiyorum. Böyle bir program olduğunu 15 Temmuz'dan sonra cezaevinde haberlerden öğrendim." şeklinde ifade verdi.



FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile toplantılara katıldığı belirlenen eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancık'ın eski emir astsubayı ve tutuklu sanık Ferhat Kaya, "Örgütle bağlantım yok. ByLock programını burada (cezaevinde) öğrendim." ifadesini paylaştı.



Tutuklu yargılanan eski kurmay albay İlsev Hazır da "Böyle bir program kullanmadım ve yüklemedim. 'ByLock' diye bir şeyi ilk kez tutuklu olduğum Buca Cezaevinde öğrendim." şeklinde konuştu.



TCG Bozcaada gemisinde görevli tutuklu sanık eski Topçu Astsubay Üstçavuş Cihan Avdan ise "Kesinlikle programı indirmedim, kullanmadım. 15 Temmuz sürecinden sonra böyle bir program olduğunu haberlerden öğrendim. Programı kullanmadım, indirmedim kendimden eminim." dedi.