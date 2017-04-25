Fetö Sanıklarına Ceza Yağdı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı 'Bylock' programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan aralarında polis ve öğretmenlerin olduğu 4 sanığa ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayrıca iki sanık 'terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı ayrı dosyalarda yargılandıkları davada tutuklu sanıklar F.D., F.Ö., F.K. ve tutuksuz sanık G.D. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık G.D. 11 yıldır din kültürü öğretmeni olduğunu belirterek, "Şerefimle devletime hizmet ettim. Öğrencilerimi böyle yetiştirdim. 28 Şubat'ta da mağdurdum, şimdi darbe girişimi oldu, yine mağdurum. Beraatımı istiyorum" dedi.



Diğer sanıklar da Bylock programını kullanmadıklarını belirterek, beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan sanıklara 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Ayrıca, silahlı terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar H.C. ve H.E. üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, başkasının nüfus cüzdanı ile terör örgütü üyelerini hastaneye götürüp muayene ettirmediklerini söylediler. Mahkeme heyeti sanıklara 'terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye oldu. - KAYSERİ