Fetö Sanığının Avukatı: Bylock Masonların da Kullandığı Haberleşme Programı

ERZURUM'da görülen FETÖ/PDY davasında Fethullah Gülen'in köylüsü olan ve aynı soyadı taşıyan öğretmen Fatih Gülen, ilk celsede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fatih Gülen'in avukatı Harun Işık, "ByLock, 3 yıldır masonların kullandığı bir program. Tutuklanan bir hakim de ifadesinde mason olduğunu kabul etti ve ByLock'u bu yüzden kullandığını söyledi. Bu nedenle ByLock'u sadece FETÖ örgütü ile bağdaştırmak doğru değil" dedi.

Merkez Yakutiye İlçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Fatih Gülen'in örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Gülen, geçen 15 Kasım günü tutuklanarak cezaevine kondu. FETÖ/PDY ele başı Fetullah Gülen'in köylüsü olan Fatih Gülen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Gülen'in ByLock programını kullanmanın yanı sıra, Aktif-Sen üyeliği ve Bank Asya'da hesabı olması suç delili sayıldı.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk oturumda Fatih Gülen, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih Gülen, mesleği nedeniyle terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini söyledi. Ev kredisi çektiği için Bank Asya'da hesabının olduğunu savunan Fatih Gülen, "Terör örgütü ile hiçbir bağlantım yok. Devletim, milletim için çalıştım. Kendim gelip teslim oldum. Devletim 'Sana 10 yıl ceza vereceğiz' deseydi, yine de gelip teslim olurdum" dedi.

Fatih Gülen'in avukatı Harun Işık ise Fetullah Gülen'in 2010 yılı referandumu için 'ölüleri diriltip oy kullandırın' dediği videosunu hatırattı. Işık, "O zaman bu talimat üzerine oy verenlerin hepsinin burada yargılanması lazım. ByLock'un 3 yıldır masonların kullandığı bir program olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan bir hakimde ifadesinde mason olduğunu kabul etti ve ByLock'u bu yüzden kullandığını söyledi. Bu nedenle ByLock'u sadece FETÖ örgütü ile bağdaştırmak doğru değil. Müvekkilimin ByLock programını 2016 Ocak ve Şubat ayların kullandığı belirtiliyor. MİT raporuna göre 2016 Ocak sonrası bu program hiç kullanılmamış. Müvekkilim kullandıysa kimle konuştu?" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Fatih Gülen'in üzerine atılı suçun sabit olduğuna kanaat getirerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, Gülen'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. - Erzurum