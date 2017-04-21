Fetö Sanığına 7,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmanın ardından açılan davada yargılanan sanığa 7,5 yıl hapis cezası verildi.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Haydar Keleş ile avukatı katıldı.



Sanık Keleş, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.



Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, Keleş'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet suçundan ise beraatine karar verdi.