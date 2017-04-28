Fetö Sanığı Polise, 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan polis memuru Erkan Avşar, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, 7 aydır tutuklu bulunan polis Erkan Avşar hazır bulundu. Örgütün kriptolu programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Avşar savunmasında, "Oğlum, uyuşturucu bağımlısıdır. Uyuşturucu almak için telefonumu alıp sattı. Başka telefon getirdi. Ben, ByLock kullanmadım ve yüklemedim. Muhtemelen program bu telefondan çıktı. Ben suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda polis memuru Erkan Avşar'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - Kayseri