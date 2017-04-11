Fetö Sanığı Polis Müdürü "Kobani Protestosu"Na Müdahale Etmemiş

Erzurum'da, "Kobani protestosu"na yeterince müdahale etmediği için disiplin cezası alan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili olduğu iddia edilen eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aykut Töngür ile avukatı Bahattin Fırat katıldı.



Duruşmada, mahkeme heyetince kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunması sonrası savunma yapan Töngür, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savunan Töngür, şunları öne sürdü:



"ByLock programını yüklemedim, kullanmadım. Bu tespiti kabul etmiyorum. Sadece tutanaktan ibaret olan tespiti düzenleyenlerin dinlenmesini talep ediyorum. Tanık Köksal Demirci'nin ifadeleri çelişkilidir. İddianamede belirtilen isimlerin bazılarını tanımam. Kendilerini kurtarmak adına isim vermişler diye düşünüyorum."



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çubukçu'nun bu halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür'ün, FETÖ/PDY'nin kullandığı gizli haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı anlatılıyor.



Darbe girişimine ilişkin başka bir davanın sanığı olan bu davanın tanığı Köksal Demirci'nin ifadesine yer verilen iddianamede, Demirci'nin,"Töngür ve Murat Özdemir'in daveti üzerine onlarla imam Turgay Örnek'in başkanlığında FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldıklarını, örgütle ilişkisini kestiğinde Töngür'ün kendisini telefon ile arayarak buluşma talep ettiğini ancak kendisinin kabul etmediğini" öne sürdüğü aktarılıyor.



İddianamede, Töngür'e, 7-10 Ekim 2014'teki "Kobani protestosu" olaylarında Karayazı ilçesinde eylemleri sonlandırmak için yerinde ve yeterli müdahale edemediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu disiplin cezası verildiği anlatılarak, sanığın FETÖ/PDY'ye eleman kazandırmak amacıyla hareket ettiği bildiriliyor.



Töngür'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.