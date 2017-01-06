Fetö Sanığı Polis: Lice'de Bomba Atılan Aracın İçinden Çıktım

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 5 polisin yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifadesi alınan tutuklu polis M.Ü., Lice'de görev yaparkan 4 Nisan günü bombalı saldırı yapılan ve 2 polisin yaralandığı araçtan sağ çıktığını söyledi. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ş.Ö.'nün tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Diyarbakır'da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Lice İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli 5 polis memuru hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan açılan davanın görülmesine başlandı. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar M.B., Ş.Ö. ve Y.A. bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz sanık M.Ü. ise Ankara Adliyesi'nden SEGBİS sistemi ile katılırken, firari sanık M.D.'nin ise henüz yakalanamadığı belirtildi.



BOMBALANAN ARAÇTAN ÇIKTIM



Duruşmada ifadesi alınan tutuksuz sanıklardan M.Ü., FETÖ/PDY terör örgütü ile hiçbir bağının olmadığını belirterek şöyle dedi:



"Ben 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Lice Emniyet Amirliği'nde görevliydim. Bank Asya'da 2013 yılında hesap açtırtım. Bir yıl içerisinde de bu hesabı kapattım. Ben vatanıma bağlı bir insanım. 4 Nisan 2016 günü Lice'de bomba atılan aracın içinden çıktım. Darbe girişiminden sonra bana böyle bir ithamda bulunuldu. Benim bu örgütle hiç bir bağım yoktur."



LİCE'DE TERÖRLE MÜCADELE ETTİM



Terör örgütü ile hiç bir bağının olmadığını savunan sanıklardan M.B. ise şunları söyledi:



"Bank Asya hesabını 2012 yılında kredi kartı için açtırdım. Bu banka o dönemde devletin bankası olarak bilinen ve terör örgütüyle bağlantısı ortaya konulmayan bir bankaydı. 17 Aralık sürecinden sonra devlet yetkililerince bu bankanın terör örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya konulunca bu kartı kullanmayı bıraktım. Zaten hesaplar incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Lice'de görev yaptığımız için sadece helikopterle Diyarbakır'a gelebiliyorduk. Defalarca kartın iptali için bankayı aramama rağmen iptal yapmadılar. Ben Bylock programının ne olduğunu bile bilmiyorum. Mesleğine ve vatanına bağlı biriyim. Lice'de terörle mücadele ettim. O dönemde kepçe operatörlüğü yapan polis şehit olmasına rağmen ihtiyaç olduğu için kepçe operatörlüğü için kurs açıldı. 30 gönüllüden biri bendim."



Daha sonra ifadeleri alınan tutuklu sanıklar Ş.Ö. ve Y.A. da FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgilerinin olmadığını ve Bylock programı kullanmadıklarını söyledi.



BİR TAHLİYE



Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, eksiklerin tamamlanmasını istedi. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanıklardan Ş.Ö.'nün tutuklulukta geçirdiği sürenin göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Sanıklar B.Y. ve Y.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. - Diyarbakır