Fetö Sanığı Öğretmene 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.



FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Pozantı ilçesinde yakalanıp tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen öğretmen Resin Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Resin Ö'nün savunmasına ve hakkındaki suçlamalara yer verildi.



Sanığın Pozantı ilçesi Kamaşlı Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 10 kitap ve Bank Asya ödeme makbuzları bulunduğu belirtilen iddianamede, Resin Ö'nün kapatılan Bank Asya'da 8 hesap açtırdığının tespit edildiği, Ankara'daki polis kolejinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptığı kaydedildi.



İddianamede ifadesine yer verilen Resin Ö, kitap okumayı sevdiğini belirterek, "Mesleğimden ötürü dini kitaplar okuyorum. Bazıları Fetullah Gülen'e ait olmak üzere 800'e yakın kitabım var. İçlerinden en son hatırladığım kadarıyla 2007 yılında alınmış olan Gülen'e ait kitaplara el konuldu. Ben kesinlikle cemaat veya örgütle bağlantılı olarak bu kitapları alıp okumadım. Kırşehir il merkezindeki öğrencilerim beni bilir. Oradaki çevreye de sorulursa benim FETÖ ile hiçbir alakam olmadığı görülecektir." beyanında bulundu.



İddianamede, polis tarafından yapılan araştırmada Resin Ö'nün Kırşehir'e atandıktan sonra FETÖ/PDY üyesi olduğunu gizlediğinin belirlendiği bildirildi.