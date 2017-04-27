Fetö Sanığı Eski Polisler Hakkındaki Dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu 3 eski polisin yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Ahmet Gökkaya, Mustafa Topalak ve İbrahim Halil Yaşar ile avukatları katıldı.



Sanıklardan Yaşar savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek darbe gecesinden itibaren 4 gün boyunca görevi başında olduğunu iddia etti.



Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Yaşar, tahliyesini istedi.



Gökkaya ve Topalak da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, terör örgütü üyesi olmadıklarını savundu.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.