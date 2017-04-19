Fetö Sanığı Eski Akademisyene 6 Yıl 3 Ay Hapis

BURDUR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) eski öğretim üyesi Doç. Dr. Yüksel Köksal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY şüphelilerinin yargılanmasına devam edildi. Tamamı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklu 5 şüpheli ayrı duruşmalarda Mehmet Ali Yüce başkanlığındaki heyetin karşısına çıkarak ifade verdi.



Tutuklu eski öğretmen Fatma Arslan duruşmadaki ifadesinde, "Ben terörist değilim. İşimi iyi yapan bir öğretmenim. Vatana, millete bağlı çocuklar yetiştiriyorum. Terör örgütü üyeliğini kabul etmiyorum" dedi. Arslan, "Kesinlikle ByLock kullanmadım. Kullanmadığım bir şeyin açıklamasını yapamıyorum. Bu yapıyla hiçbir bağım yok. Suç bana değil çocuklarıma veriliyor. Bana terörist denmesi çok ağır" diye konuştu.



Mahkeme başkanının FETÖ'ye ait sendikaya üyeliğini sorması üzerine Arslan, "Daha önce başka bir sendikaya üyeydim. Sürekli siyasi içerikli mesajlar geliyordu. Rahatsız oldum. Onun için Aktif Eğitim Sen'e üye oldum" diye cevapladı. Mahkeme heyeti Fatma Arslan'ın tutuklunun halinin devamına karar verdi.



'ALLAH ŞAHİT BYLOCK KULLANMADIM'



Tutuklu eski kamu görevlisi Sümeyra Duran da kendi duruşmasındaki ifadesinde, ByLock kullanmadığını belirterek, "Vatanıma hizmet eden birisiyim. Terör örgütüyle ilişkim yok. Suçsuzum. Allah şahit ByLock kullanmadım. Vicdanım rahat" dedi. Duran, üniversite yıllarında FETÖ'ye ait evde kaldığı için pişman olduğunu da söyledi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti Sümeyra Duran'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



'VATAN SAĞOLSUN'



MAKÜ Veteriner Fakültesi eski öğretim üyesi tutuklu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çolak, kendi duruşmasındaki ifadesinde, FETÖ/PDY üyeliğini kabul etmediğini aktardı. Yrd. Doç. Dr. Çolak, "Hayatımın hiçbir döneminde Türkiye Cumhuriyetine zarar verecek bir şey yapmadım. Ülkeme, milletime nasıl daha iyi hizmet ederim diye çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti'ne toplu iğne kadar zarar vermedim. Vatan sağolsun" diye konuştu. Mahkeme heyeti Mehmet Çolak'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.



BYLOCK KULLANMADIĞINI SAVUNDU



MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi eski öğretim üyesi tutuklu Doç. Dr. Arif Keçeli de kendi duruşmasındaki ifadesinde, ByLock kullanmadığını, bunu ispat etmenin kendi elinde olmadığını belirtti. Duruşmada mahkeme heyeti Arif Keçeli'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski öğretim üyesi tutuklu Doç. Dr. Yüksel Köksal, bugün üçüncü duruşmasında mahkeme heyetine ifade verdi. Doç. Dr. Yüksel Köksal'a son sözü soruldu. Doç. Dr. Köksal, suç işleme kastıyla hiçbir fiili olmadığını, hiçbir örgüte üye olmadığını, işine ve ailesine odaklanmış, devletine zarar verecek bir kişi olmadığını ve vicdanının rahat olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Doç. Dr. Yüksel Köksal'ı silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - Burdur