Fetö Sanığı: Çocuklarımın Yüzüne Bakamaz Oldum

KAYSERİ'de aralarında Battalgazi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Setenci'nin de bulunduğu 4'ü tutuklu 6 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY terör örgütü davasında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Fatih Setenci, örgütün Kayseri faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, "Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum" diyerek ağladı.



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Fatih Setenci, Yakup Peker, Ayhan Can ve Mustafa Murt, tutuksuz sanıklar Alişan T. ve Ayhan C. hazır bulundu. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan sanıklardan olan ve yılbaşı günü polis baskını ile evinin çatı katında yakalanan Fatih Setenci savunmasında şunları söyledi:



"Yargılanmama sebep olan birçok faaliyeti İl İmamı olan Sıtkı Baş'ın talimatı ile yaptım. Örgüte ait evrakları Akansu Koleji'nin kazan dairesinde yaktığım iddiaları yalandır. Hakkımda iddialarda bulunan tanık Kenan Bulut, büyük bölgelerin imamıdır. Beni Battalgazi Eğitim Kurumlarına hiç para almadan ortak ettiler. Bank Asya'ya destek olmam konusunda İl İmamı Sıtkı Baş talimat verdi ve Halk Bankası'ndan kredi çektirip Bank Asya'ya yatırttı. Eşimin ve çocuklarımın yüzüne bakamaz oldum. Zaman Gazetesi'nin kapatılması ile ilgili adliye önünde yaptığımız eylemlerin talimatı Sıtkı Baş tarafından verilmiştir. Ortaklığını yaptığım işyerlerinin girişi ve çıkışı bedelsizdir. Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliyemi talep ediyorum."



Tutuklu diğer sanıklardan, KHK ile kapatılan Özel Yelkenoğlu Okul Müdürü Yakup Peker ise savunmasında "Baba olarak bildiğim devlet, şimdi bizleri tokatlıyor. Örgütün kriptolu programı olan ByLock'u kesinlikle kullanmadım. Kullandığıma dair tek bir delil varsa verilecek her türlü cezaya razıyım" diye konuştu.



Tutuklu ve tutuksuz diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 22 Haziran'a ertelendi. - Kayseri