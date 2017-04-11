Fetö Sanığı: Bylock'u İndirmek Suçsa Google'ı da Mahkemeye Versinler

BURDUR'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan veteriner hekim Muhammet Oğuz Eker, duruşmadaki ifadesinde örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u, Google Play Store'dan indirdiğini kabul etti. Eker, "1200'e yakın müşterim var. Bunların bilgilerini yedeklemek için program arıyordum, bu sırada 'ByLock'u da indirdim. Çok karışık bir programdı. Kullanmadım. Daha sonra sildim. Programı indirmek suçsa Google'ı da mahkemeye versinler" dedi.



Burdur'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan şüphelilerin yargılanmalarına devam edildi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmalarda 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan eski kamu görevlisi Adnan Kaplan ile 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanan eski öğretmen Yaşar Bağrıaçık, veteriner hekim Muhammet Oğuz Eker ve çiftçi Ahmet Akın; Mehmet Ali Yüce başkanlığındaki mahkeme heyetine ifade verdi.



'ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK'



Burdur Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü eski çalışanı Adnan Kaplan, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasını reddettiğini, devlete ve kanunlara bağlı, devlete karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getiren, devletini ve milletini seven, demokrasi ve hukuktan yana biri olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimini tasvip etmediğini ve lanetlediğini söyleyen Kaplan, "Bu hain darbe girişimine katılanlara en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Terör örgütü üyesi olarak yargılanmak çok büyük haksızlıktır" dedi.



'BU ÖRGÜTÜN AMACINI BİLMİYORUM'



Faizsiz banka olduğu için Bank Asya'ya hesap açtırdığını ve kart ücreti almadıkları için kredi kartı kullandığını kaydeden Kaplan, Bank Asya'ya terör örgütü liderinin talimatı ile para yatırmadığını belirtti. Kaplan, "FETÖ'nün örgüt olduğunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra öğrendim, bu yapıyla hiçbir ilişkim ve irtibatım olmadı. Ufuk Bayındır Sendikası'nın tüzüğünü okudum ve memur olarak hakkımızın en iyi şekilde savunacağını düşündüğüm için üye oldum. 21 Temmuz 2016'da da sendikadan ayrıldım. Bu örgütün amacını bilmiyorum. Amaçlarına yönelik bir hareket içerisinde olmadım" diye konuştu.



'SATIN ALDIĞIM ŞİRKETE EL KONULDU'



Çiftçi Ahmet Akın, "Savcı önce örgüt ile cemaat yapılanmasını ayırt etsin" dedi. Ailesinin maddi durumunun zayıf olması nedeniyle yurtlarda kaldığını kaydeden Akın, "Ailem çiftçi olması nedeniyle ve fiyatı uygun diye buraları tercih ettim. Devletin izin verdiği pansiyonlarda kalmak suç mu? Hiçbir suç teşkil eden olaya karışmadım. Hain darbe girişimiyle uzaktan yakından ilişkim yok. Darbenin asıl mağduru benim. Satın aldığım şirkete el konuldu. Darbeyi biliyor olsam neden 3 gün önce satın alayım" diye konuştu.



'DARBENİN ASIL MAĞDURU BENİM'



Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "Satın aldığın şirketin FETÖ'ye ait olduğunu biliyor muydun, neden zarar eden bir işletmeyi aldın" sorusuna Akın, "Biliyordum. Ticari amaçla satın aldım. Satanlar darbeyi bilip de bana sattılarsa Allah onların cezasını versin" diye cevap verdi. 15 Temmuz darbe girişimi aklına geldikçe tüylerinin diken diken olduğunu anlatan Akın "Bunu yapanlarla irtibatım yok. İnsanlık dışı bir olay. Bu örgütü kınıyor ve lanetliyorum. Medyadan gördüğüme göre darbeyi Fetullahçılar yaptı. Darbeyi yapanları Allah'a havale ediyorum. Lanetliyorum. Cemaate sempati duymadım. Fetullah Gülen'i sevmiyorum. Darbenin asıl mağduru benim. Gariban ve emekçi bir çiftçiyim. Devleti tehlikeye sokacak hiçbir faaliyetim olmadı" diye konuştu.



'BYLOCK'U DA İNDİRDİM'



Veteriner hekim Muhammet Oğuz Eker, 'ByLock' programını Google Play Store'dan indirdiğini kabul etti. Eker, "Benim 1200'e yakın müşterim var. Bunların bilgilerini yedeklemek için program arıyordum, bu sırada ByLock'u da indirdim. Çok karışık bir programdı. Kullanmadım. Daha sonra sildim. Karışık bir yapısı vardı. Kimseyle bir şey paylaşmadım. Programı indirmek suçsa Google'ı da mahkemeye versinler" dedi.



'BÖYLE BİR ADAM AKLINI KİMSEYE KİRAYA VERMEZ'



Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "Bilgilerini yedeklemek için neden ByLock programını indirdin. Google sana ByLock'u mu önerdi" sorusuna Eker, "'Güvenliği yüksek program' diyordu onun için indirdim" diye cevap verdi. Özgürlüğüne düşkün bir insan olduğunu, Galatasaray kombine kartı olduğunu ve iki haftada bir İstanbul'a giderek Galatasaray maçlarını izlediğini anlatan Eker, "Böyle bir adam aklını kimseye kiraya vermez. Kimseden talimat almaz. Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul edemem. Bu benim ve ailem için züldür" diye konuştu.



'DÜNYANIN EN AĞIR SUÇU İLE YARGILANIYORUM'



Eski öğretmen Yaşar Bağrıaçık da hayatında mahkemelik olmadığını, kimseyle tartışmadığını, vergi ve trafik cezası bile olmadığını söyledi. Bağrıaçık, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk güvenliğinin olduğu bir ülkede, çocuğunuzu yazdırdığınız okul, üye olduğunuz sendika suç olarak karşınıza çıkmaz. Hukuk devletinde bir eylemin suç olup olmadığını siyasiler değil yasalar belirler. Hiçbir eylemim olmadığı halde dünyanın en ağır suçu ile yargılanıyorum" dedi.



'KAYDIMIZI E-OKUL'DAN YAPTIK'



Eğitim öğretimin insanın en temel hakkı olduğunu vurgulayan Bağrıaçık, "Bu okul anayasa ve kanunlara uygun olarak açılmış. Kaydımızı internet üzerinden e-okul'dan yaptık. Okul suçluysa e-okul sistemi bunu durdurması lazım. Kanunen açık olan bir okula çocuk göndermenin suç olacağını nereden bileyim" diye konuştu. Faizsiz bankacılık yaptığı için Bank Asya'ya para yatırdığını da söyleyen Bağrıaçık, "Hain darbe girişiminde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. - Burdur