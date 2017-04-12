Fetö Sanığı: Bylock, Kullanan Hiçkimse İçin Suç Olarak Kabul Edilemez

BURDUR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı M.Ç., "Kullanıcısı olduğum iddia edilen bu programın kullanımının yasak olduğuna dair bir hüküm var mıdır? Kanunsuz suç, kanunsuz ceza olmaz ilkesi gereği ByLock, kullanan hiçkimse için suç olarak kabul edilemez" dedi.



Burdur'da devam eden FETÖ/PDY duruşmalarında bugün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklu ve görevlerinden ihraç edilen Emniyet Şube Müdürü A.A., komiser yardımcısı M.K., başpolis memuru H.U. ile eski Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı M.Ç. ve eski Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı H.Y., Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mehmet Ali Yüce başkanlığındaki heyete ifade verdi.



'KANUNSUZ SUÇ, KANUNSUZ CEZA OLMAZ'



Sanık M.Ç., hiçbir terör örgütüne maddi, manevi bağı ve sempatisi olmadığını belirterek, yasadışı hiçbir örgüt ya da oluşumla ilişkisi olmadığını, adının terör örgütüyle ilişkilendirildiğini savundu. ByLock programını kullanmadığını ileri süren M.Ç., "Kullanıcısı olduğum iddia edilen programa ilişkin tespit nasıl ve ne şekilde olduğu hukuki olarak ortaya konulamamıştır. Kullanıcısı olduğum iddia edilen bu programın kullanımının yasak olduğuna dair bir hüküm var mıdır? Kanunsuz suç, kanunsuz ceza olmaz ilkesi gereği ByLock, kullanan hiç kimse için suç olarak kabul edilemez" dedi.



'BYLOCK'U EMNİYETTE GÖRDÜM'



Sanık H.Y., 2011-2014 yılları arasında FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ancak 17-25 Aralık olaylarından sonra irtibatını kestiğini söyledi. H.Y., "ByLock kullanmadım. Kullanmış olsam samimi şekilde söylerdim. ByLock'u emniyette gördüm. Şoke oldum. Cemaat olduğunu zannediyordum ama terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'dan sonra duydum. Terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Terör örgütü olduğunu bilsem, bu hallere düşeceğimi bilsem evlerinde kalmazdım. Hem işten atıldım, hem cezaevindeyim" diye konuştu.



'BU YAPIYLA İRTİBATIM OLMADI'



Sanık A.A., darbe girişiminin olduğu günlerde yıllık izinde olduğunu ve darbe girişimini televizyondan öğrendiğini anlattı. Tam olarak ne olduğunu cumhurbaşkanı televizyona çıkana kadar anlayamadığını savunan A.A., "Bu yapıyla irtibatım olmadı" dedi. Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "Uzun yıllar polis okullarında görev yapmışsın, bu yapının en fazla buralarda yuvalandığını duymadın mı, fark etmedin mi?" sorusuna A., "Bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde Hikmet Çetinkaya'nın yazılarında okuyordum. Ama hiç görmedim, duymadım. Benimle kimse irtibata geçmedi" karşılığını verdi. ByLock kullanmadığını iddia eden A., "ByLock listesi diye bildirilenler ByLock listesi değil, fişlenmiş kişilerin listesi. Benim hakkımda da fişleme yapıldı. Sonra ByLock listesinde adım çıktı" diye konuştu.



Sanık H.U., silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını reddettiğini belirterek, "Kesinlikle ByLock kullanmadım. Bu programı indirmek ve kullanmak suç değildir. Terör örgütü üyesi olarak suçlanmak için yeterli değildir" dedi.



'15 TEMMUZ'U LANETLİYORUM'



Sanık M.K. de "Ben mutaassıp bir ailenin çocuğuyum. 5 vakit namazımı kılarım. Namaz kılarsanız ya AKP'li ya da cemaatçi olarak adlandırılıyorsunuz. Cemaat yapılanmasının içine girmedim. Himmet verecek param yok. Borç içinde yaşadım. Anam babam yardım etti. 15 Temmuz'u lanetliyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Terör örgütü üyeliğiyle suçlanmak çok ağır. Vatan haini değilim. Gönüllü olarak Güneydoğu'ya gittim ama karşılığı bu oldu" diye konuştu.



Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - Burdur