Fetö Sanığı Avukat: İtirafçı Olan, Ahiretini Kaybeder Dediler (2)

"EŞİM TUTUKLANDIĞI İÇİN BEN DE FETÖ'DEN TUTUKLANDIM"



Kayseri'de 6'sı tutuklu 17 avukatın yargılan FETÖ/PDY davasının öğleden sonraki bölümünde tutuklu avukat Sibel Gürkök, Burhaniye Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Eşi Süleyman Gürkök tutuklandığı için kendisinin de FETÖ'cü olarak tutuklandığını söyledi. Savcının tutukluluk hallerinin devamı yönelik verdiği mütaala sonrası tekrar söz alan sanıklardan Ahmet Kemal Göncü, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savunma yapan Mahmut Aydın'ın yalan söylediği belirtti. Göncü savunmasında "Etkin pişmanlık diyerek yalan söyleyen bu kişinin ismini ağzıma alıp, ağzımı kirletmek istemiyorum. Mahmut Aydın köşeye sıkıştığı için bizlerin üzerine suç atıyor" dedi.



2 TAHLİYE



Tutuklu sanıklardan Hakan Özbek de verdiği savunmada etkin pişmanlık gösteren Mahmut Aydın'ın, Ekrem Horozoğlu ve Ali Fuat Yıldız'ın şirket avukatlıklarını yaptığını ifade ederek, "Benim işyerimle, Mahmut'un evi yakındır, her zaman ofisime uğrar. Benim cep telefona ByLock'u Mahmut yüklemiştir" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda verdiği ara kararda, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve bu doğrultuda ifade veren Mahmut Aydın'ın ve tutuklu avukat İsmail Yağmur'un tahliyesine, diğer tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 15-16 Ağustos tarihine erteledi.