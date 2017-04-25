Fetö Sanığı 4 Öğretmene 6'şar Yıl Hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 4 öğretmen, yargılandıkları davada, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, 'silahlı terör örgüt üyeliği' suçundan 8 aydır tutuklu bulunan öğretmenler Fati Kancı, Ferhat Demir, Yusuf Alnıaç ve Fatih Özçelik hazır bulundu. Örgütün kriptolu programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu öğretmenler, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Yargılama sonunda mahkeme heyeti tutuklu öğretmenleri 6'şar yıl, 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir başka davada ise 'örgüt üyelerine yardım etme' suçundan tutuklu bulunan Hamdi Candan ve Hüseyin Elbaş, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda her iki sanığa 4'er yıl, 2 'şer ay hapis cezası verirken, sanıkların tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alınarak tahliyelerine karar verdi. - Kayseri