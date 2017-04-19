Fetö Sanığı 4 Eski Öğretmen Tahliye Oldu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle davaya açılan 13'ü tutuklu 31 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya daha önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen sanıklardan Hasan Acar, Mehmet Gözeğir, Levent Çiftdal, Mustafa Altunal, Ahmet Özdemir, Ramazan Sevim, Osman Kalender, Atilla Kumru, Ahmet Mart, Kadir Körkün, Zeynel Ahmet Öztürk, Hüseyin Çenkal ve Halil Sürme, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Bir lisede okul müdürü olan tanık S.C. tutuklu sanıklardan Osman Kalender'in cemaat mensubu olduğunu bildiğini anlattı.



Kalender'in 2010 ve 2011 yıllarında "Bu sene kurban parasını bizim cemaate ver" şeklinde kendisine teklifte bulunduğunu iddia eden S.C, şöyle konuştu:



"Ben de kabul ederek 2 yıl üst üste kurban parası adı altında yardımda bulundum. 17-25 Aralık sürecinden sonra da aynı şahıs benden yine cemaate yardım amaçlı kurban parası isteminde bulundu. Bayan olmam nedeniyle beni sohbetlere davet etmediler ancak eşimi zaman zaman sohbet toplantılarına davet etmişlerdir."



Tanık B.U. da cemaatin düzenlediği sohbet toplantılarına gruplar halinde gidildiğini söyledi.



Şube müdürlerinin katıldığı sohbet toplantılarının kapatılan Burç Okulları'nda salı veya çarşamba günü yapıldığı belirten B.U "Toplantılarda ismini hatırlamadığım sohbet hocası önderliğinde dini sohbetler yapılırdı, sadece bir defasında Fetullah Gülen'in kasetini izlemiştim." dedi.



Daha sonra sanıklara tanıkların ifadeleriyle ilgili söz hakkı verildi.



Telefonunda ByLock çıkan tutuklu Levent Çiftdal, hattını 18 yıldır kullandığını belirterek "Programın ismini dahi soruşturma aşamasında öğrendim. Tespitte bir teknik bir hata olduğunu düşünüyorum." iddiasında bulundu.



Mustafa Altunal ise Bank Asya'ya ait kredi kartını banka çalışanların ısrarları üzerine aldığını ileri sürdü.



KHK ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen'e suç işlemek maksadıyla üye olmadığını aktaran Altunal, "Ben sendikaya sadece bir öğretmen ve eğitici olarak katıldım, sendikada herhangi bir suç işlemedim." diye konuştu.



Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan Acar, Ramazan Sevim, Atilla Kumru ve Ahmet Mart'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.