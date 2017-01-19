Fetö "Rüyacı"Larla Örgütün Dağılmasını Önlemeye Çalışmış

MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Karşıyaka eyaletine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, "Yeğen" kod adlı gizli tanığın, örgüt içinde "rüyacı" olarak anılan bir kişiyle ilgili, "Anlattığı rüyalarla Fetullah Gülen üzerinde erişilmez manevi bir güç ve kişilik algısı yaratıp tabanı daima diri tutarak, dağılma ve parçalanmasını önlemek maksatlı olduğunu düşünüyorum." ifadesi yer aldı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni bir numaralı sanık Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında olduğu 14 tutuklu sanık hakkında hazırladığı, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 109 sayfalık iddianamede, "Yeğen" kod adlı gizli tanığın, katıldığı bir toplantıda yaşananlara ilişkin anlatımları da bulunuyor.



Örgütün sözde Karşıyaka eyalet yapılanmasını ve örgüt yöneticilerini deşifre eden gizli tanık, Bayram Tural adlı şahsın, 17 Aralık 2013 sonrası örgüt içerisinde "rüyacı" olarak ortaya çıktığını belirtti.



Tural'ın, örgüt içerisinde mütevelli olarak bilinen gruplarla sıklıkla bir araya geldiğini ve rüyalarını anlattığını aktaran gizli tanık Yeğen, şu ifadeleri kullandı:



"Anlattığı rüyaların gerçek olup olmadığı hakkında bilgim yok. Bayram Tural, Aralık 2013'te Bergama ilçesindeki bir toplantıda, 'Fetullah Gülen'in 21 Aralık 2013'te yaptığı beddua kendi iradesinin dışında gerçekleşti, sağında solunda Hz. Ali ve Hz. Ömer vardı' diye konuştu. Yanındaki kişilerin de 'yeter hocam artık beddua et bu zalimlere' dediğini aktardı. Bu anlattıkları da toplantıdaki herkes tarafından bilinir. Bundan dolayı Bayram Tural örgüt içerisinde rüyacı olarak tanınır ve bilinir. Bayram Tural'ın buna benzer birçok rüya anlattığına ben ve o dönem sohbetlere katılanlar bilirler. Anlattığı bu rüyalarla Fetullah Gülen üzerinde erişilmez manevi bir güç ve kişilik algısı yaratıp tabanı daima diri tutarak, dağılma ve parçalanmasını önlemek maksatlı olduğunu düşünüyorum."



Gülen'in hediyesi seccadeyi koklayıp üzerine sürmüş



Gizli tanık Yeğen, örgütün "Bergama ilçe imamı" olarak anılan Nazmi Peker'in 2012 yılında bazı kişilerle ziyaret ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine hediye ettiği seccadeyi de özenle sakladığını bildiğini kaydetti.



İddianamede, gizli tanık "Yeğen"in, "Nazmi Peker bir sohbet toplantısında 'hocaefendi hazretlerinin hediye ettiği seccade üzerinde namaz kılmaya kıyamıyorum, baktıkça ağlıyorum, koklayıp koklayıp üzerime sürüyorum, beni her türlü kötülüklerden koruyor' dedi." ifadeleri yer aldı.



Operasyon



İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde Karşıyaka eyaletine yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmıştı. 14 tutuklu sanık hakkında hazırlanan 109 sayfalık iddianamede, Mehmet Mezher Gülen hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.