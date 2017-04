Fetö, Pkk, Hdp ve Kılıçdaroğlu'na Ders Vereceğiz"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "16 Nisan'da, 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız bir hesabı tamamlayacağız. O gün nasıl FETÖ hainlerine bir tokat indirdiysek bugün onlarla beraber olan PKK, HDP ve Kılıçdaroğlu'na Erzurum'dan bir ders vereceğiz." dedi.



Akdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında İstasyon Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Erzurum Buluşması'nda vatandaşlara hitap etti.



16 Nisan'da sandık milletin önüne gelmesin diye bazı kesimlerin çok uğraştığını ancak korkunun ecele faydası olmadığını dile getiren Akdağ, şöyle konuştu:



"16 Nisan'da, 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız bir hesabı tamamlayacağız. O gün nasıl FETÖ hainlerine bir tokat indirdiysek bugün onlarla beraber olan PKK, HDP ve Kılıçdaroğlu'na Erzurum'dan bir ders vereceğiz. Bayrak, vatan, devlet, millet dendiği zaman Erzurumlular ayağa kalkarız. Bu hep böyle oldu, bundan sonrada böyle olacak. Biz bu güne kadar bu meydanda kimlerin yanında durduk. Biz bu meydandan rahmetli Menderes'in, Necmettin Erbakan'ın, Alparslan Türkeş'in, Turgut Özal'ın yanında durduk. Biz bugün ise Cumhurbaşkanımızın, göz bebeğimizin yanındayız, Recep Tayip Erdoğan'ın yanındayız."



Akdağ, Erzurum'un Kurtuluş Savaşı'na "Vatan bölünmez bir bütündür" diyerek başlayan bir şehir olduğunu hatırlattı.



Erzurum'un Nene Hatun'lardan başlayarak 15 Temmuz'a kadar her zaman namusunu muhafaza ettiğini vurgulayan Akdağ, kendilerini 16 Nisan'da denize dökmekle tehdit eden gafillerin olduğunu belirtti.



"Kontrollü darbe" iddiası



Akdağ, 100 bini aşkın kalabalıkla meydanda liderlerini karşılamak için ayakta olduklarını söyleyen Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



"15 Temmuz şehitlerinden Oğuzhan Yaşar kardeşimiz, hastanede 19 gün mücadele etmişti. Cumhurbaşkanımızla ailesini ziyarete gittik. Oğuzhan 1,95 boyunda bir delikanlıydı. Hastanede Oğuzhan'ı koyacak tabut bulamadılar. Ona hususi tabut yapıldı. Oğuzhan bugün Rabb'inin huzurunda. Çıkıp mağduriyetten bahsedenler var. Çıkıp Kılıçdaroğlu gibi kontrollü darbeden bahsedenler var. Gelsin Kılıçdaroğlu'nu alacağım Oğuzhan Yaşar'ın mezarı başına götüreceğim. O ana kuzularının şehit gününe kontrollü darbe diyen densiz Kılıçdaroğlu'nun, çıkıp bu milletin şehitlerinden, gazilerinden özür dilemesi gerekiyor."



Akdağ, 15 Temmuz gecesi tankların önüne bedenlerini siper edenlerin bu milletin öz evlatları olduğunu ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



"16 Nisan'da bayram yapacağız"



Ülkenin ve milletin geleceği için 16 Nisan'da hep beraber Erzurum'da bayram yapacaklarını dile getiren Akdağ, "Siz bakmayın bu milleti geri bırakmak, çelme takmak için karşımıza çıkan Almanya'daki, Hollanda'daki, İsviçre'deki politikacılara. Onlar gelsinler de Erzurum'u, Dadaşları görsünler. Ne demiş bir şair, 'Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez.' O gerilmiş çelik yay, Allah'ın izniyle 16 Nisan'da hedefi 12'den vuracak. Evet hedefini 12'den vurmaya hazır mıyız?" diye konuştu.



Akdağ, konuşmasının arasında "15 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'na çıkan kardeşlerimiz, 15 Temmuz'da Veli Hoca'nın yaptığı duayı iki dakika burada sizinle birlikte dinleyeceğiz." diyerek, 15 Temmuz gecesi Erzurum'da yaşanan gelişmeleri vatandaşlara izletti.