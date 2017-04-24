Fetö/pdy Yöneticilerine Kamu Davası Açıldı

Adıyaman'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün yöneticileri hakkında kamu davası açıldı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında örgüt yöneticilerine kamu davası açıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Adıyaman il yapılanması içerisinde yoğunluk ve çeşitlilik arz edecek şekilde örgütsel faaliyette bulunan, örgütün talimatlarını altında bulunan diğer kişilere ileten, örgüt üyeleri ile örgüte sempati duyan kişiler üzerinde sevk ve idare gücüne haiz olan, örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu icra ederek harekete geçiren ve örgüt yöneticileri olduğu bilinen toplam 5 tutuklu kişi hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Açılan davaya ilişkin iddianame Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirme aşamasında olup, davaya ilişkin gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir" denildi.



Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı ikinci yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman il ve ilçelerinde örgüte müzahir özel eğitim kurumlarının muhasebe işlerine bakan ve örgütün il imamına bağlı olarak çalışan muhasebecilerden 3'ü tutuklu olmak üzere toplam 7 kişi hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Açılan davaya ilişkin iddianame Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirme aşamasında olup, davaya ilişkin gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir." - ADIYAMAN