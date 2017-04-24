Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 5 yönetici hakkında iddianame hazırlandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik tutuklu 5 yönetici hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Adıyaman il yapılanması içerisinde yoğunluk ve çeşitlilik arz edecek şekilde örgütsel faaliyette bulunan, örgütün talimatlarını altında bulunan kişilere ileten, örgüt üyeleriyle örgüte sempati duyan kişiler üzerinde sevk ve idare gücüne haiz olan, örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu icra ederek harekete geçiren ve örgüt yöneticileri olduğu bilinen 5 tutuklu hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. İddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirme aşamasında olup, davaya ilişkin gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."