Fetö/pdy'ye İlişkin Soruşturma

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, 15 Temmuz'dan bu yana 417 kamu personeli ve 258 sivilin tutuklandığı bildirildi.



Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'dan bugüne kadar 549 kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında bin 181 kamu personeli ile 856 sivilin gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, haklarında adli işlem yapılan 417 kamu personeli ile 258 sivilin tutuklandığı kaydedildi.



Açıklamada, ayrıca 254 kişinin serbest bırakıldığı, 26 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.