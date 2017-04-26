Fetö/pdy Terör Örgütünün 'Abla'ları Tutuklandı

Adıyaman'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kadın tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince örgütün ablalarına operasyon düzenlendi. Adıyaman, Şanlıurfa, Mersin, Hatay, Muş, Kahramanmaraş, Osmaniye, Van ve Çorum illerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Büyük bölge sorumluları, ünite sorumluları, ilçe ablaları, talebe mesulleri, mütevelli heyetinde bulunan kadınlara yönelik yapılan operasyonda 14 kişiden 9'u gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen Nesibe Ç., Fatma U.,Havva K.,Neşe O., Haçer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan Zeliha B., Huriye T., Asiye D., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Şeyma O.'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Firari 5 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ADIYAMAN