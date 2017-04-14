Fetö/pdy Suçlamasıyla Tutuklanan Polisin Vefatı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve kanser teşhisi konduktan sonra tahliye edilen polis memurunun ölümüyle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY suçlamasıyla hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülen polis memuru Kadir Eyce'nin yakalandığı hastalıktan dolayı tahliye olduktan sonra 12 Nisan'da vefat etmesi nedeniyle bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.



Eyce'nin FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşmede kullandıkları ByLock adlı programı kendi adına kayıtlı şahsi telefonunda kullandığının tespit edilmesi üzerine 28 Ağustos 2016'da tutuklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Cezaevinde kaldığı 4 ay 20 günlük süre içerisinde kendisinin beyan ettiği toplam 21 kez değişik rahatsızlığı nedeniyle doktora sevk ve tedavi işlemi yapılmıştır. Bu sevklerinde üsye-lumbago-lumbaji· gibi kanser ile ilişkisi olmayan solunum yolu rahatsızlıkları ve bel ağrısı teşhisi ile tedavisi uygulanmıştır. Son olarak sevk edildiği 17 Aralık 2016 tarihinde ise kanser hastalığı teşhisi konması üzerine 18 Ocak 2017 tarihinde tahliye edilmiştir. Kanser teşhisi konduktan sonra cezaevinde kaldığı süre 1 aydan azdır ve bu süre içinde de kanser hastalığına yönelik tedavi süreci hiç aksatılmamıştır. Tahliye edildikten sonra tedavisine dışarıda kendi imkanları ile devam etmiş, maalesef 12 Nisan 2017 tarihinde de vefat etmiştir. Bu sebeple adı geçenin doktora götürülmeyerek ve tedavi uygulanmayarak hayatını kaybettiği ve sadece Bank Asya hesabı nedeniyle tutuklandığı iddiası FETÖ mensuplarınca kasıtlı olarak çıkarılan yanlış bir haber olup tamamen yürütülen bir algı operasyonunun parçasıdır ve itibar edilmemesi gerekir. Annesini ve çocuğunu da çok daha önceden kanser hastalığından kaybettiği bildirilen bu kişinin ölümünü dahi fütursuzca kullanan bu kişilerin durumunu kamuoyunun takdirine sunuyoruz."