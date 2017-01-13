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Fetö/pdy Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Fetö/pdy Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Haber-Kamera Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖPDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlıkkontrolünden geçirildi.

Fetö/pdy Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Haber-Kamera Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖPDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık

kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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