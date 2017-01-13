Haber-Kamera Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖPDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık
kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Fetö/pdy Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Haber-Kamera Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖPDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlıkkontrolünden geçirildi.
Haber-Kamera Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
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