Fetö/pdy Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Haber-Kamera Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖPDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık



kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.