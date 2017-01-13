Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık
kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Hastaneye girişleri
-Hastaneden çıkışları
-Detaylar
Feto/pdy Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlıkkontrolünden geçirildi.
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
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