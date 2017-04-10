FETÖ/PDY soruşturmasında 4 asker tutuklandı



ELAZIĞ - Elazığ'da, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında 4 askeri personel tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, görevde bulunan 2'si subay 11 asker, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.