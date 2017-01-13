Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan bir kolejin aranan müdür yardımcısı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan M.Ç'yi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirildi.
M.Ç'nin, FETÖ ile bağlantısı tespit edilerek el konulan ve imam hatip lisesi olarak halkın hizmetine sunulan Fatih Koleji'nin müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.
Fetö/pdy Soruşturması - Kapatılan Bir Kolejin Müdür Yardımcısı Gözaltına Alındı
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan bir kolejin aranan müdür yardımcısı gözaltına alındı.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan bir kolejin aranan müdür yardımcısı gözaltına alındı.
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